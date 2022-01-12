وصول أولى شحنات الكتاب المدرسي إلى المخازن

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن وصول الشحنة الأولى من الكتاب المدرسي إلى مخازن المناهج التعليمية والبحوث التربوية، بعد طباعتها بالخارج.

وأظهرت صور نشرتها الصفحة الرسمية لمركز المناهج التعليمية والبحوث على منصة “فيس بوك” سيارات شحن تنقل شحنات الكتاب إلى المخازن المعدّة للاستقبال والتخزين، فيما أظهرت صور أخرى عملية إفراغها.

وتسببت أزمة نقص الكتاب المدرسي في حبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف احتياطيًا، فيما لجأ الطلاب وأولياء الأمور إلى تصوير المناهج التعليمية، فضلاً عن أن عددًا من وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت بعض القرطاسيات وهي تبيع الكتب بأسعار مرتفعة.

وحاولت وزارة التربية والتعليم التعويض في نقص الكتاب المدرسي من خلال نشر رابط إلكتروني يسمح برفع نسخ من المناهج التعليمية، فيما اعتذر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للطلاب وأولياء أمورهم عن التأخر في توفير الكتاب المدرسي، مقترحًا طباعة الكتب في ليبيا؛ لوضع حل جذري لذلك.

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