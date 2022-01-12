شلوف: الانسداد السياسي الراهن قد يهدد فعليًا بنسف المسار الأمني

رأى رئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أن الانسداد السياسي الراهن قد يهدد فعليًا بنسف المسار الأمني، منوهًا إلى أن الأخير شهد تباطؤا في ظل حكومة تسيير الاعمال في مختلف أبعاده، سواء تعلق الأمر بقضية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، أو جمع السلاح ودمج الميليشيات.

شلوف وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس الثلاثاء رأى أن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة حاول التغول على دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في السابق، بخصوص فتح الطريق الساحلي.

ولفت في هذا السياق إلى أجواء التحشيد العسكري المنتشرة في العاصمة طرابلس من وقت لآخر، واستدعاء المجلس الرئاسي، والحكومة للميليشيات الموجودة بالعاصمة، في ظل ترقب حدوث اشتباكات فيما بينها، جراء تنازعها على مناطق النفوذ والهيمنة.