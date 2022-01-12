سميو: نترقب بحذر الوضع بعد دخول أوميكرون ليبيا

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، أن الوضع الوبائي في ليبيا مستقر، مشيرا إلى أن تسجيل الإصابات منذ 3 أشهر يتراوح بين 400 إلى 600 إصابة باستثناء يومين زاد فيهما العدد ومن ثَمّ عاد لسابق عهده.

وقال «سيمو» في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أننا «نترقب بحذر الوضع بعد دخول المتحور أوميكرون المعروف بسرعة انتشاره، ونشدد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد والتعقيم والحصول على جرعات التطعيم ضد الفيروس».

وأضاف «نواصل تطعيم المواطنين وطلبة المدارس، ونسبة الإقبال زادت قليلا بعد دخول المتحور أوميكرون، وما زلنا نطمح لزيادة العدد».

وتابع، أن «عدد المطعمين بالجرعة الأولى وصل نحو مليونين وبالجرعة الثانية قرابة مليون، ومخزوننا من اللقاح جيد، ولدينا نوعان هما الفايزر والسينوفارم، وننتظر وصول شحنتين من الفايزر وأسترازينيكا».