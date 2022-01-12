الدبيبة يؤكد على دعم شركتي المياه والصرف الصحي وتحلية المياه

العنوان – طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بشركتي المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لهما لتنفيذ المهام المناطة بهما.

واستمع رئيس الحكومة لأهم المشاكل التي تواجه محطات التحلية في إنتاج كميات المياه المطلوبة بسبب توقف عدد منها وتهالك البعض الآخر وكذلك المشاكل التي تعانيها محطات الرفع التابعة لشركة المياه والصرف الصحي.

وأوضح وزير الموارد المائية بأن ما تم تخصيصه خلال العام 2021 في باب التنمية وصل (490) مليون دينار ، معتبرا هذا المخصص زهيدا أمام المشاكل التي تواجه محطات التحلية، ونقص آبار المياه في عدد من المناطق.

وشدد الدبيبة على ضرورة وجود خطة واضحة للعام 2022 لصيانة و تطوير محطات التحلية و دعم مخصصات الباب الرابع للشركتين.

ودعا رئيس الحكومة إلى التنسيق بين الشركات والوزارة بشكل مهني وفني ضمانا لنجاح المشروعات المنفذة.