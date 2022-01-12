وفد ليبي يزور العاصمة الإدارية المصرية الجديدة

قام وفد ليبي بزيارة إلى العاصمة الإدارية المصرية الجديدة؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين والاطلاع على التجربة العمرانية المصرية.

واستمع الوفد، الذي تم استقباله بمقر جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى شروح وافية وعرض توضيحي حول الموقف التنفيذي للمدينة وأهم المعالم الرئيسة بالمدينة.

وتفقد الوفد، خلال زيارته، المشروعات التي يجري تنفيذها بداية من البرج الأيقوني وهو أعلى برج في أفريقيا، كما شملت الزيارة الحي الحكومي ومسجد مصر ومبنييْ مجلس الوزراء البرلمان إضافة إلى الحي السكني الثالث.

وضمّ الوفد نائب رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني عمر سعد مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الإسكان وفتحي أبوعائشة مدير المكتب القانوني زينب الطبال، حيث رافقهم رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة شريف الشربيني.

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