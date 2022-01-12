ستيفاني تبحث مع السفير الإماراتي بليبيا التنسيق حول الانتخابات

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الأربعاء، مع سفير الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا، محمد الشامسي، آخر المستجدات في ليبيا، حسب تغريدة للمسؤولة الأممية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقالت مستشارة غوتيريس «أكدنا على الحاجة إلى تنسيق الجهود للحفاظ على زخم العملية الانتخابية وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار الليبي التي أقرها مجلس الأمن الدولي».

وكثفت وليامز خلال الأيام الثلاثة الماضية لقاءاتها مع أطراف دولية وإقليمية منخرطة في الملف الليبي؛ إذ أجرت مشاورات مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في تونس، والقائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية في ليبيا، جَمشيد بولتايف، والسفير الجزائري سليمان شنين.