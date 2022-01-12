«الصليب الأحمر» تعلن إجراء لتحسين وصول المياه لـ150 ألف شخص في سبها

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر «تركيب 7 مثبتات جهد في 7 مناطق مختلفة في سبها، لضمان استمرارية عمل مضخات الآبار حتى مع انقطاع الكهرباء المتكرر».

وأشارت، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «هذه الآبار ‏‎تساهم في ضخ شبكة المياه الرئيسية التي تغذي منطقة سبها بالكامل». ولفتت إلى ذلك «يحسن وصول المياه لـ150 ألف شخص من القاطنين بالمدينة».

– الصليب الأحمر: مساعدات نقدية لـ7200 عائلة نازحة في ليبيا

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ومطلع يناير الجاري، قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، مساعدات عينية لـ930 أسرة بنطاق بلدية سرت، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، كما قدمت مساعدات نقدية لـ7200 عائلة نازحة في ليبيا

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