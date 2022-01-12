وزير العمل يبحث مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

العنوان – طرابلس

بحث وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الوزارة وبعثة الاتحاد الاوروبي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرضا أن للاتحاد الأوروبي وليبيا علاقات متطورة وودية في عدة مجالات منها ملف العمل والتأهيل.

واستعرض الوزير مشاريع التدريب والتأهيل التي تقدمها الوزارة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتوفير فرص عمل لهم توائم متطلبات سوق العمل.

وشدد الرضا على دعم المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج لضمان نجاحه لما يمثله من أهمية في هذه المرحلة.

وتطرق إلى برنامج “قدرات” الذي يهدف إلى ضمان دعم المشاربع الريادية، مشددًا على التعاون من أجل إطلاق مشاريع وبرامج تدريب بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي خصوصا في مجال التدريب غير التقليدية.

ومن جهته، أكد ساباديل على أهمية دعم برامج التدريب والتشغيل التي تعمل عليها الوزارة لتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل بالإضافة إلى إهتمام الوزارة بالمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على وضع برنامج مشتركة من شأنها دعم التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل.