“دندياس” يُناقش مع “لافروف” التطورات في ليبيا

أجرى وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، صباح اليوم الأربعاء.

وناقش الطرفان في المحادثة التي وصفها دندياس بـ”المكثفة”، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، التطورات في ليبيا وسوريا وكازاخستان وأوكرانيا.

يُذكر أن الخارجية اليونانية طالبت عبر تصريحات لـ”دندياس”، قبل أسبوع، باعتبار الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية بخصوص ترسيم الحدود البحرية اتفاقية باطلة ويجب إلغاؤها؛ مما أثار حفيظة الحكومة التركية التي اعتبرت تصريحاته “استفزازية”.

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