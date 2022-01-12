وزير الموارد المائية للدبيبة: تخصيص 490 مليون دينار مبلغ زهيد أمام مشكلات محطات التحلية

التقي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، وزير الموارد المائية، ورئيس مجلس إدارة والمدير العام للشركة العامة لتحلية المياه و مدير عام شركة المياه و الصرف الصحي ونائب مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق و وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات و وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وقال مكتبه الإعلامي في إيجاز صحفي، إن اللقاء لمناقشة الصعوبات التي تواجه عمل شركتي المياه و الصرف الصحي وتحلية المياه ، بحضور وزير الموارد المائية .

وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع الذي عقده بالخصوص في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس على ضرورة الاهتمام بالشركتين و تقديم كافة الإمكانيات اللازمة لهما لتنفيذ المهام المناطة بهما.

واستمع الدبيبة لأهم المشاكل التي تواجه محطات التحلية في انتاج كميات المياه المطلوبة بسبب توقف عدد منها وتهالك البعض الاخر و كذلك المشاكل التي تعانيها محطات الرفع التابعة لشركة المياه والصرف الصحي.

وأوضح وزير الموارد المائية بأن ما تم تخصيصه خلال العام 2021 في باب التنمية وصل (490) مليون دينار ، معتبرا هذا المخصص زهيدا أمام المشاكل التي تواجه محطات التحلية ، ونقص ابار المياه في عدد من المناطق .

وشدد الرئيس على ضرورة وجود خطة واضحة للعام 2022 لصيانة و تطوير محطات التحلية و دعم مخصصات الباب الرابع للشركتين، وأن يتم التنسيق بين الشركات و الوزارة بشكل مهني وفني ضمانا لنجاح المشروعات المنفذة.