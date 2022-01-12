المنفي: السفير الأمريكي متفائل بجهود المجلس الرئاسي في لم الشمل الليبي

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، “ريتشارد نورلاند” آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وناقش، «المنفي»، مع السفير الأمريكي، خلال اتصال هاتفي، أهمية متابعة جميع الخيارات للحفاظ على زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تلبيةً لرغبة الملايين من الليبيين لممارسة حقهم في التصويت.

وثمن السفير الأمريكي خلال الاتصال، جهود المجلس الرئاسي، في توحيد المؤسسة العسكرية، والاقتصادية المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، معبراً عن تفاؤله بجهود المجلس الرئاسي في لم الشمل من خلال مشروع المصالحة الوطنية، للمحافظة على الاستقرار في ليبيا.

وأكد المنفي على ضرورة المحافظة على الزخم الشعبي المنادي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مطالباً مجلسي النواب والدولة، بتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، بعيداً عن أي صراعات سياسية.