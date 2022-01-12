أبرزها تشابه الأسماء..القنصل الليبي في تونس يبحث مشاكل الجالية الليبية

العنوان – تونس

بحث القنصل العام الليبي بتونس فاضل القريو مع مسؤولين بوزارة الداخلية التونسية المشاكل والعراقيل التي تواجه الجالية الليبية.

وناقش القريو مع المسؤولين التونسيين موضوع تشابه الأسماء الذي اتفق على إحالته إلى اللجنة الأمنية الليبية التونسية المشتركة.

وذكّر القنصل العام الليبي المسؤولين التونسيين أن إدارة الحدود والأجانب بوزارة الداخلية خصصت مكتب خاص للجالية الليبية لإتمام إجراءات الإقامة بتونس لليبيي مع تسهيل كافة الإجراءات لهم.

وأكد الجانبان الليبي والتونسي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين واتفقا على استمرار التعاون المشترك بينهما.