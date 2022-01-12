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“ويليامز” تبحث مع السفير الإماراتي في ليبيا آخر التطورات السياسية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات في ليبيا، مع سفير الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا محمد الشامسي.

وقالت “ويليامز”، في تغريدة لها على حسابها الرسمي في تويتر، إن الطرفين أكدا في اللقاء على الحاجة إلى تنسيق الجهود؛ للحفاظ على زخم العملية الانتخابية، وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

يُذكر أن “ويليامز” التقت، في الساعات الأخيرة، عددًا من السفراء لدى ليبيا والمسؤولين المحليين والإقليميين، في إطار جهودها لإجراء حوار وطني شامل، كما سبق وذكرت صفحة البعثة الأممية في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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