النائب الأول حسين القطراني يلتقي برابطة دعم الشباب والمنظمة الوطنية للشباب الليبي

طرابلس 12 يناير 2022 (وال)- أجرى النائب الأول لرئيس الوزراء السيد حسين اعطية القطراني اليوم الأربعاء، زيارة لرابطة دعم الشباب الليبي والمنظمة الوطنية للشباب الليبي بمدينة طرابلس.

هذا ورافق القطراني في زيارته التي جاءت تلبية للدعوة المقدمة من رابطة دعم الشباب الليبي، وزير التخطيط فاخر بوفرنة، ووزير الثروة البحرية عادل سلطان.

ومن خلال هذه الزيارة؛ أوضح سيادة النائب أنه لابد من وضع خطط لرعاية الشباب بكافة المجالات، وإشراكهم في مراكز صنع القرار، والأذرع التنفيذية للدولة، وتمكينهم وصقلهم لتولي مهام الدولة في المستقبل.

وأضاف سيادة النائب بأنه تقع على هذه الفئة؛ مسؤولية كبيرة للمساهمة في المصالحة الوطنية ونبذ التفرقة ومحاربة خطاب الكراهية.

وأثنى سيادته على أعمال الرابطة؛ حيث تم الاتفاق على عقد مؤتمر جامع للشباب المنخرط في الروابط الشبابية من كل المدن الليبية، وبأنه سيقدم الرعاية الكاملة لهذا المؤتمر، وذلك لتقريب وجهات النظر وللاستماع إلى آراء الشباب حول القضايا العالقة ودورهم في المصالحة والبناء.

وبذلك كرمت الرابطة سيادة النائب الأول، بتقديم درع لمساهمته الفعّالة ولدعمه الدائم لفئة الشباب. (وال) ح س/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال