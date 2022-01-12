مصادر: الدبيبة طالب الكيان الصهيوني بدعمه للبقاء في منصبه خلال الفترة الانتقالية قبيل الانتخابات

كشفت قناة العربية الحدث، عن لقاء غير معلن بين رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، ومسؤولين من الكيان الصهيوني في العاصمة الأردنية عمان.

قناة العربية الحدث، ونقلاً عن مصادرها، أشارت إلى أن الدبيبة بحث مع رئيس الموساد الصهيوني في عمان تطبيع العلاقات بين ليبيا والكيان الصهيوني، حيث طلب الدبيبة دعم الكيان الصهيوني للبقاء في منصبه خلال الفترة الانتقالية قبيل الانتخابات.

وبحسب القناة، فإن الدبيبة أكد لرئيس الموساد أن الوقت غير مناسب لإجراء الانتخابات الليبية.