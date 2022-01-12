ليبيا الان

وزير الموار المالية لـ”الدبيبة”: تخصيص 490 مليون دينار مبلغ زهيد أمام مشكلات محطات التحلية

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقي عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة ، وزير الموارد المائية، و رئيس مجلس إدارة والمدير العام للشركة العامة لتحلية المياه و مدير عام شركة المياه و الصرف الصحي ونائب مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق و وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات و وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وقال مكتبه الإعلامي في إيجاز صحفي،  إن اللقاء لمناقشة الصعوبات التي تواجه عمل شركتي المياه و الصرف الصحي وتحلية المياه ، بحضور وزير الموارد المائية .

و أكد  الدبيبة، خلال الاجتماع الذي عقده بالخصوص في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس على ضرورة الاهتمام بالشركتين و تقديم كافة الإمكانيات اللازمة لهما لتنفيذ المهام المناطة بهما.

و استمع  الدبيبة لأهم المشاكل التي تواجه محطات التحلية في انتاج كميات المياه المطلوبة بسبب توقف عدد منها وتهالك البعض الاخر و كذلك المشاكل التي تعانيها محطات الرفع التابعة لشركة المياه والصرف الصحي .

و أوضح وزير الموارد المائية بأن ما تم تخصيصه خلال العام 2021 في باب التنمية وصل (490) مليون دينار ، معتبرا هذا المخصص زهيدا أمام المشاكل التي تواجه  محطات التحلية ، ونقص ابار المياه  في عدد من المناطق .

وشدد الرئيس على ضرورة وجود خطة واضحة للعام 2022 لصيانة و تطوير محطات التحلية و دعم مخصصات الباب الرابع  للشركتين  ، وأن يتم التنسيق بين الشركات و الوزارة بشكل مهني وفني ضمانا لنجاح المشروعات المنفذة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك