أقيم اليوم ببلدية القطرون مراسم تسليم وإستلام البوابة الرئيسية بين مكتب الشرطة العسكرية وقوة حماية الدوريات الصحراوية باللواء 128 المعزز وذلك تنفيذاً لتعليمات القيادة العامة بشأن تكليف اللواء 128 المعزز باستلام كل البوابات والمداخل الرئيسية من وحدات القوات المسلحة بالجنوب الليبي.

وبحسب إيجاز صحفي لمدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، فإنه “تم التنويه بأن قوة حماية الدوريات الصحراوية باللواء 128 المعزز قد أنهت في وقت سابق مراسم تسليم بوابة القطرون المركز وبوابة تيجرهي وبوابة النقازة وبوابة التوم والبوابة 17 وجاري العمل على إستلام جميع البوابات وتأمينها”.