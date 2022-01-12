الرئاسي يبحث مع الدبيبة أوضاع طرابلس الأمنية و تفعيل مجلس الأمن الوطني

عقد المجلس الرئاسي، اجتماعا ظهر اليوم الأربعاء، بديوان المجلس، بحضور رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ومشاركة وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وشؤون مجلس الوزراء ورئيسه.

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس، تم تخصيص الاجتماع لمناقشة تفعيل قانون رقم (4) لسنة 2007م ,بشأن إنشاء جهاز الأمن الوطني، والذي سيساهم في مناقشة عدد من الملفات السيادية والهامة .

وتابع الاجتماع الأوضاع الأمنية في طرابلس، وضرورة حلحلة أي صعوبات تواجه استقرار الأمن بالعاصمة.

وفي ختام الاجتماع، ناقش الحضور خطة الحكومة لعام 2022، وأهم المشروعات والبرامج المزمع تنفيذها والتي تعانيها عدد من البلديات، أهمها مشاريع الكهرباء والطرق والبنية التحتية.