الدبيبة يهنيء الأمازيغ بالسنة الجديدة

العنوان – طرابلس

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء بالتهاني للأمازيغ في ليبيا بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة.

وقال في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”من الضروري لنا بذل المزيد من الجهود للتعرف على هويتنا الليبية الجامعة، والتصالح مع كل ما يتعلق بها”.

وأضاف الدبيبة :” فكل حدث و كل طريقة لباس وكل أكلة وكل نوع من الفنون التقليدية في مختلف المناطق يجب أن يعرفه كل الليبيين ويفخروا به أينما كانوا”.

وتابع :”ما يجعلنا مميزين هو الكم الهائل من التنوع الجميل في الثقافات الذي قلّ مثيله في العالم، هذا ما يشكل ليبيتنا وهويتنا”.