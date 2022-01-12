مركز مكافحة الأمراض يسجل 8 وفيات و599 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء حصيلة يوم أمس الثلاثاء بتسجيل 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية و129 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 12 بالمئة، من أصل4911 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 632 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 382472 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 6784 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5813 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى الذي بلغ 1,941,926 والمطعمين بالجرعة الثانية 922,275.

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