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“مفوضية اللاجئين” تقدم مساعدات طبية لمرافق صحية في طرابلس وتاجوراء

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وزعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معدات ومستلزمات طبية على مستشفى طرابلس الجامعي ومركز وريمه للرعاية الصحية في تاجوراء شرق العاصمة.

حيث قدمت المفوضية للمستشفى الجامعي إمدادات طبية تتمثل في أقنعة للأكسجين وملاءات للأسرة إلى جانب مطهرات وعربات للأدوات الطبية، مشيرة إلى أنه يمكن أن يستفيد من هذه التبرعات نحو 7,500 شخص.

وتبرعت المفوضية لمركز وريمه في تاجوراء بمعدات للرعاية الصحية الأولية وأدوات تستخدم في الولادة، إضافة إلى خدمات التطعيم، لافتةً إلى أنها قدمت للمركز جهازًا كهربائيًا للقلب وجهاز موجات فوق صوتية؛ من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية في المركز.

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قناة 218 الليبية

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