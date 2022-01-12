طلاب أحفاد المجاهدين ممددون على الأرض ويتعذبون

طلاب ليبيا يعانون كثيرا، إن لم يكن من نقص الكتاب المدرسي ووضع مستقبلهم في قطار المجهول، يكن بالتعذيب والضرب، ومدرسة أحفاد المجاهدين خير دليل على صناعة شباب تعنفوا في مراهقتهم، ليخرجوا بعد ذلك بوضع نفسي يجعلهم عنيفين أيضا.

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