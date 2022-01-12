أبو عرقوب: حكومة الوحدة الوطنية خطر على الأمن القومي الليبي

انتقد المحلل السياسي، أحمد أبو عرقوب، حكومة الوحدة الوطنية، متهما إياها بتشكيل تهديد وخطر على الأمن القومي الليبي، على حد قوله.

وطالب «أبو عرقوب» في تصريحات رصدتها «الساعة24»، البرلمان بالإسراع في تغيير الحكومة والتعويل على الشخصيات القوية التي حضرت اجتماع بنغازي باعتبارها تحمل رؤية ومشروعا لتوحيد وبناء الدولة، وأنها قادرة على تنفيذها.

وشكلت رئاسة مجلس النواب 6 لجان بعضوية 10 أعضاء لكل لجنة لمتابعة إمكانية توحيد أو تكليف للمناصب السيادية، وأولى اللجان لجنة المصرف المركزي برئاسة سالم قنان، والمحاسبة برئاسة المهدي الأعور.

وجاءت لجنة الرقابة الإدارية برئاسة إدريس آدم، ومكافحة الفساد برئاسة الصالحين عبد النبي، ولجنة الدعوة الإسلامية برئاسة عبد القادر سليمان، والسجل المدني برئاسة ميلود الأسود.