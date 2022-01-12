الدبيبة يهنئ الأمازيغ بالسنة الجديدة

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء بالتهاني للأمازيغ في ليبيا بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة.

وقال في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”من الضروري لنا بذل المزيد من الجهود للتعرف على هويتنا الليبية الجامعة، والتصالح مع كل ما يتعلق بها” ،مضيفا ” كل حدث و كل طريقة لباس وكل أكلة وكل نوع من الفنون التقليدية في مختلف المناطق يجب أن يعرفه كل الليبيين ويفخروا به أينما كانوا”.

وتابع :”ما يجعلنا مميزين هو الكم الهائل من التنوع الجميل في الثقافات الذي قلّ مثيله في العالم، هذا ما يشكل ليبيتنا وهويتنا”.

اهلنا امازيغ ليبيا، كل عام وانتم بخير.

جذور ليبيا ودربها للسلام، نستقبل معكم السنة الامازيغية الجديدة 2972،ونبارك لكل الليبيين العام الفلاحي الجديد، باخضرار الطبيعة وعودة الحياة والسعادة، ومستقبل مشرق بوحدة كل الليبيين بكل تنوعاتهم وثقافاتهم على ارضهم الليبية.#نحيا_بثقافاتنا — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) January 12, 2022