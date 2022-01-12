ليبيا الان

الدبيبة يهنئ الأمازيغ بالسنة الجديدة

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء بالتهاني للأمازيغ في ليبيا بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة.
وقال في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”من الضروري لنا بذل  المزيد  من الجهود للتعرف على هويتنا الليبية الجامعة، والتصالح مع كل ما يتعلق بها” ،مضيفا ” كل حدث و كل طريقة لباس وكل أكلة وكل نوع من الفنون التقليدية في مختلف المناطق يجب أن يعرفه كل الليبيين ويفخروا به أينما كانوا”.
وتابع :”ما يجعلنا مميزين هو الكم الهائل من التنوع الجميل في الثقافات الذي قلّ مثيله في العالم، هذا ما يشكل ليبيتنا وهويتنا”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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