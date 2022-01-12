المجلس الرئاسي يتابع مع الدبيبة تفعيل مجلس الأمن الوطني

العنوان – طرابلس

تابع المجلس الرئاسي اليوم الأربعاء بديوان المجلس، مع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، تفعيل جهاز الأمن الوطني.

وخصص الاجتماع بمشاركة وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وشؤون مجلس الوزراء ورئيسه تفعيل الجهاز الذي سيساهم في مناقشة عدد من الملفات السيادية والهامة

وتابع الاجتماع الأوضاع الأمنية في طرابلس، وضرورة حلحلة أي صعوبات تواجه استقرار الأمن بالعاصمة.

وفي ختام الاجتماع، ناقش الحضور خطة الحكومة لعام 2022، وأهم المشروعات والبرامج المزمع تنفيذها والتي تعانيها عدد من البلديات،أهمها مشاريع الكهرباء والطرق والبنية التحتية.