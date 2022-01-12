شركتا سرت والليبية للأسمدة تبحثان عددًا من المشروعات المشتركة

بحث رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عبد الله اشويقي، مع المدير التنفيذي للشركة الليبية للأسمدة عوض الصابر؛ عددًا من المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروع منظومة الإطفاء لمصانع البتروكيماويات ومشروع وحدتيْ التحلية.

وشهد الاجتماع مناقشة ما يعانيه المجمع الصناعي من صعوبات تتمثّل في نقص المياه المحلاة لعمليات التشغيل إلى جانب توفير إمدادات الغاز اللازمة لمصانع الأمونيا واليوريا بعد تشغيل وحدة المعالجة بمعمل الغاز وتشغيل الضاغطة 111 بحقل زلطن.

واتفق الجانبان على ضرورة الإسراع في إنجاز العمرة الشاملة للوحدة الرابعة للمحطة الثانية لضمان الحد الأدنى من عمليات التشغيل الآمن والمستمر، مؤكديْن على ضرورة التواصل الأفقي بخصوص تسيير العمليات المشتركة.

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