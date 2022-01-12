مسلسل مرايا يطل بنسخته الليبية.. والعظمة السوري يتحول إلى ليبي

وقع عضو المؤتمر الوطني العام السابق، عبد المجيد الزنتوتي، مع الفنان السوري، ياسر العظمة، لإنتاج مسلسل مرايا باللهجة الليبية واللباس التقليدي لإيصال معاناة الشعب الليبي إلى المسؤولين برسالة فنية ساخرة.

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