الحويج يبحث تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالمنطقة الجنوبية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أن “الخارطة الاستثمارية التي تبنتها الوزارة تبدأ من المنطقة الجنوبية التي تزخر بالموارد الطبيعية”، وفق وصفه.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الحويج مع نائب رئيس الحكومة رمضان أبو جناح، ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار جمال النويصري، جرى فيه “بحث استكمال الخارطة الاستثمارية بالوزارة والبحث عن مصادر تمويل للمشاريع المستهدفة والعمل على تنفيذ وتفعيل المناطق الحرة، وتنشيط تجارة العبور وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالمنطقة الجنوبية”.

واستعرض المجتمعون المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الأعمال والمشاريع بالمنطقة الجنوبية، وسُبل تذليلها، وكذلك استعراض عدد من المشاريع الاستثمارية بقطاعات الصناعة والسياحة والتجارة المستهدفة بالمنطقة وآلية تنفيذها.