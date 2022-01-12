“تسييري ترهونة” ينفي وجود إصابات بحمى الوادي المتصدع ويُشكّل لجان رصد

بحث ممثلون عن وزارة الزراعة وبحضور رئيس قسم الخدمات البيطرية بالمركز الفني للصحة الحيوانية، ومدير مكتب الإصحاح البيئي ومديرو الإدارات بقطاع الزراعة ببلدية ترهونة، الوضع الوبائي لحمى الوادي المتصدع بالمدينة.

وشهد الاجتماع الذي جاء تلبية لدعوة رسمية من جهاز الرقابة الإدارية، تشكيل لجنة رئيسية تنبثق عنها لجان فرعية لرصد المرض ومتابعة الحالة الوبائية بالمدينة.

وشدد المجتمعون خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر المجلس التسييري للبلدية، على ضرورة وجود محاجر صحية للمواشي على منافذ مدينة ترهونة، للتأكد من خلوها من المرض.

ونفى المجلس التسييري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك تسجيل أي إصابات بحمى الوادي المتصدع، مؤكداً خلو البلدية من هذا المرض، الذي يُعد أحد الأمراض المشتركة التي تصيب الحيوانات مع إمكانية انتقاله للإنسان نتيجة المخالطة.

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