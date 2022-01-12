الحكومة البلجيكية تسعى للاستيلاء على الأموال الليبية

محاولات بلجيكية للسيطرة على الأموال الليبية المجمدة في بنك يوروكلير، ترجع جذورها إلى عام ألفين وثمانية، عندما استثمرت إحدى الشركات البلجيكية مع وزارة الزراعة الليبية، قضية ليس لها سند قانوني وإنما لها أهداف سياسية.
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قناة ليبيا
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