القطراني وأبوجناح: بحثنا العديد من النقاط الخاصة بعمل الحكومة خلال العام الجاري

حيث رحب أبو جناح بقرار عودة القطراني للعمل من مكتبه بمدينة طرابلس مؤكداً على ضرورة طي صفحة الخلاف والبدء في مرحلة جديدة يكون أساسها العمل الجماعي المنظم

كما تم خلال هذا الإجتماع مناقشة العديد من النقاط الخاصة بعمل الحكومة خلال العام الجاري من حيث التأكيد على ضرورة العمل بحيادية وبمسافة واحدة من الجميع والتأكيد على توزيع مشروعات التنمية على كافة المدن والمناطق ومنح الاولوية للمشاريع التي تمس الحياة اليومية للمواطنين كالكهرباء والمياه والخدمات الصحية والبنية التحتية.