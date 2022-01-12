منظمة الهجرة: ثلث اليد العاملة في ليبيا من المهاجرين

أكد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة “IOM”، أن المهاجرين في ليبيا يشكلون حوالي ثلث اليد العاملة في البلاد، والذين يعمل غالبيتهم في قطاع البناء بنسبة 34%.

وذكر التقرير، أنه تشكل قطاعات أخرى كالعمل المنزلي والرعاية والفلاحة والعمل في الصناعة نسب متفاوتة وصلت لـ 23% في المجمل.

وأشار التقرير ان أغلبية المهاجرين المساهمين في سوق العمل، يعملون من دون عقود رسمية، حيث يبرم معظمهم عقود عمل شفهية مع المشغلين، بما يخالف القوانين المحلية المنظمة لدخول وعمل الاجانب في البلاد مثل القانون رقم (6) لسنة 1987 والقرار رقم (212) لسنة 2009 وقرار (12) لسنة 2010.

وأوضح أن هذه القوانين التي لاتنطبق بشكل مباشر مع حالة المهاجرين (خصوصًا من دخل ليبيا بشكل غير قانوني) ولكن من شأنها ضمان حقوق العامل وصاحب العمل اذ تم أتباعها.