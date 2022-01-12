ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

12 January, 2022

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عقب الاجتماع الذي عقده اليوم بديوان جهاز الإمداد الطبي بتفعيل العطاء العام لسنة 2022م وفق الإجراءات والقانونية اللازمة بالإضافة لتفعيل منظومة صرف الأدوية بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي.

كما أصدر الدبيبة ،تعليماته بمراجعة اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي الخاص بالجهاز ليتمكن من إنجاز مهامه بالشكل المطلوب ،كما وجّه بضرورة استكمال وبشكل عاجل إنشاء المخازن العامة لمعالجة مشكلة الإيجار للجهاز.

كما أعطى تعليماته لوزير المالية باستثناء بند الدعم للأدوية من آلية صرفها كأرباع سنوية وصرف المخصصات بالنصف الأول للعام الحالي ليتمكن جهاز الإمداد الطبي من تنفيذ خطته المناطة به.