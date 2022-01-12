توقعات طقس ليبيا ليوم الخميس 13 يناير 2022.. وتحذيرات من الصقيع والانجماد بهذه المناطق

أشارت توقعات لخبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، إلى أن الأجواء تبقى باردة بإذن الله تعالى بمعظم مناطق ليبيا وتمتد نسبياً إلى مناطق الجنوب الشرقي.

وبحسب التقرير فإن أحتمال تشكل الصقيع والإنجماد أثناء فترة آخر الليل والصباح الباكر بمناطق الحمادة وبعض مناطق الجنوب الغربي نتيجة انخفاض الحرارة إلى درجة التجمد.

ووفقا للتقرير مازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الزاوية إلى مصراتة وشرق الجفارة ووسط وشرق الجبل الغربي وبعض مناطق الخليج وشرق الجبل الأخضر ومناطق طبرق، وقد تصل ليلاً إلى غرب الجفارة وغرب الجبل الغربي وباطن الجبل.

واوضح التقرير انه وحسب الموروث الشعبي في ليبيا تنتهي فترة الليالي البيض يوم الغد الخميس، وبذلك نكون قد بلغنا منتصف فصل الشتاء، وبدايةً من يوم الجمعة تبدأ فترة الليالي السود التي تمتد لمدة ( 20 ) يوم ، حيث تتميز أغلب أيامها بنهار أبرد وليل أدفأ مقارنةً بفترة الليالي البيض.