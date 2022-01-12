مهاجماً وزير الصحة.. الدبيبة: الوزير في وادي والمواطن والوزارة في وادي ولا أعلم من اخترع فكرة الإمداد الطبي

هاجم رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وزير الصحة علي الزناتي، حيث قال عنه “وزير الصحة في وادي والمواطن والوزارة في وادي ولم يحضر وسأحضره”.

الدبيبة، وخلال تفقده جهاز الإمداد الطبي، أضاف: “وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي بهما فوضى عارمة ولا بد من تصويب الوضع فيهما، ولا أعلم من اخترع فكرة الإمداد الطبي والمؤسسات الصحية لا تريد التغير”.

وتابع: “لديكم مشكلة في الصحة تتهربون منها فعالجوها ولا يداري أحد على أحد، وأكثر من 2 مليار دينار صرفتها الحكومة لصالح وزارة الصحة ومبالغ كبيرة للإمداد الطبي، ومبالغ خيالية تم صرفها لجهاز الإمداد الطبي ولا يمكننا التعامل معه بهذه الكيفية”.