المنفي: تحدثت مع «نورلاند» وطالبت مجلس «النواب والدولة» بتغليب مصلحة ليبيا 

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ضرورة المحافظة على الزخم الشعبي المنادي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مطالباً مجلسي النواب والدولة بتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار بعيداً عن أي صراعات سياسية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع السفير الأمريكي المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، حيث بحثا آخر المستجدات السياسية في البلاد وأهمية متابعة جميع الخيارات للحفاظ على زخم الانتخابات تلبيةً لرغبة الليبيين في ممارسة حقهم في التصويت.

وثمن السفير الأمريكي جهود المجلس الرئاسي في توحيد المؤسسة العسكرية والاقتصادية المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، معبراً عن تفاؤله بجهود المجلس في لم الشمل من خلال مشروع المصالحة الوطنية من أجل المحافظة على الاستقرار في ليبيا.