المركز العربي للدراسات: على البرلمان الليبي اختيار حكومة قوية تقود البلاد للانتخابات

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن سبب الأزمة في ليبيا هي وجود جماعات المصالح والميليشيات المسلحة والمرتزقة.

وقال «غباشي»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، إن أول طريق الحل في التخلص من الميليشيات، وإبعاد المنتفعين عن المشهد، مضيفًا أن البرلمان عليه دور كبير في جمع شمل الليبيين، واختيار حكومة قوية تقود البلاد عبر صناديق الانتخابات.

وأكد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الانتخابات هي حل كل الأوضاع الطاحنة التي يعيشها الليبيون، وعلى القوى الليبية وفي مقدمتهم البرلمان أن يحددوا موعدًا للانتخابات الرئاسية، وعدم الانصياع لتهديدات الميليشيات.