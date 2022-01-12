انتشال جثة مجهولة الهوية قبالة سواحل طلميثة

أفادت منظمة رصد الجرائم الليبية بالعثور على جثة متحللة مجهولة الهوية، يُرجّح أنها تعود لمهاجر غير قانوني قبالة سواحل طلميثة شمال مدينة المرج في الجبل الأخضر.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن الجثة تم نقلها من قبل جمعية الهلال الأحمر الليبي لعرضها على الطب الشرعي، وسبق لحرس السواحل في المنطقة الغربية انتشال جثتين متحللتين قبالة سواحل تاجوراء والقره بوللي في عمليتين منفصلتين قبل أسبوع.

يُذكر أن المنظمة الدولية للهجرة أكدت تزايد أعداد المهاجرين غير القانونيين الذين ينطلقون من السواحل الليبية خلال هذا الشتاء، رغم قساوة الظروف المناخية، مشيرة إلى انتشال أربع جثث قبالة سواحل طرابلس والخمس والقره بوللي وبن جواد خلال يناير الجاري.

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