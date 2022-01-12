تشديد أمريكي على إجراء انتخابات ليبية وفق الإطار الزمني لخارطة الطريق

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن بلاده “تدعم بقوة اتّباع المسار الذي يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حُرة ونزيهة وشاملة، في غضون 18 شهرًا من الإطار الزمني لخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين نورلاند ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحثا فيه الخطوات التالية في العملية الانتخابية والتي تعتمد على القادة الليبيين وفق تغريدة نورلاند على تويتر.

ويأتي تأكيد الولايات المتحدة على المسار المعتمد في ملتقى الحوار السياسي لحل الأزمة الليبية، في وقت يتوجه في مجلس النواب لاعتماد مسار جديد قائم على مخرجات لجنة خارطة الطريق النيابية المُشكّلة للتواصل مع الأطراف السياسية، لإجراء انتخابات وفق إطار دستوري يجري التوافق عليه.

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