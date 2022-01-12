المتحدث باسم المتمردين التشاديين: تأجيل الانتخابات في ليبيا «شيء مؤسف»

وصف كينجابي أوغوزيمي دي تابول، المتحدث باسم المتمردين التشاديين وما تعرف بجبهة التناوب والوفاق، عدم إجراء الانتخابات في ليبيا بـ”المؤسف”، وذلك حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأعرب دي تابول، في مقابلة مع وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، عن أسفه لعدم إجراء الانتخابات في ليبيا، حيث يوجد الكثير من المتمردين التشاديين، وقال دي تابول “هم يدركون ضرورة العودة” في إشارة للمسلحين التشاديين المتواجدين في ليبيا، مضيفا “في الماضي، كنا في ليبيا لمحاربة داعش، ولكن اليوم نعرف أنه لابد أن نعود”.

وتابع دي تابول “نحن لسنا في ليبيا لمناصرة طرف على حساب طرف أخر”، وأضاف “انطلاقا من الافتراض بأن كل دولة صديقة من حيث المبدأ، فنحن، في الحقيقة، ننتظر تقييم ما إذا كانت القاهرة تنوي مساعدة تشاد على حل مشاكلها الداخلية أم لا”.