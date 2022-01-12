ستولتنبيرغ: حرب 2011 بليبيا جرت بمبادرة من الاتحاد الأوروبي

كشف الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، عن أن الحرب التي شُنّت في ليبيا عام 2011 جرت بمبادرة من الاتحاد الأوروبي ولم تكن من حلف شمال الأطلسي.

وأضاف ستولتنبيرغ في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع لمجلس روسيا ـ الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الأربعاء، أن تدخّل الناتو جاء بعد وقت مُعيّن من طلب الاتحاد الأوروبي للمساعدة، حيث دعم الحلف العمليات في ليبيا.

جدير بالذكر أن مجلس روسيا والناتو أنهى اجتماعه في بروكسل، حيث يُمثّل هذا الاجتماع المرحلة الثانية في سلسلة المحادثات بين روسيا والغرب بشأن مقترحات روسيا بشأن الأمن الأوروبي.

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