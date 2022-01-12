العرفي: مجلس النواب سيناقش رحيل الحكومة في جلسته المقبلة

صرح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي بأن المستشار عقيلة صالح سيعود لممارسة مهام منصب رئيس مجلس النواب، بدءا من جلسة البرلمان الاثنين المقبل.

وقال العرفي في تصريحات صحفية، إن لجنة خارطة الطريق ستقدم إحاطة خلال الجلسة حول آخر مستجدات اعمالها المكلفة بها، بالإضافة إلى مناقشة وضع ترتيبات خارطة الطريق للمرحلة المقبلة المتعلقة بالوضع السياسي الليبي الذي أدى إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية، وكذلك مناقشة عدة محاور أخرى منها “المحافظ الاستثمارية، وقانون الأمن الداخلي، وقانون توحيد المرتبات”.

وأشار النائب إلى أن المجلس سيناقش خلال الجلسة مسألة تغيير حكومة الوحدة الوطنية التي انتهت مدتها في 24 ديسمبر الماضي، لافتا إلى أن مجلس النواب قد شكل لجنة هو أحد أعضائها للتحقيق مع الحكومة التي عليها الرحيل لأن المدة القانونية لها قد انتهت.