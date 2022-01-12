“الرايس” يتسلم مهام إدارة جهاز الطب العسكري في طرابلس

تسلّم المدير العام لجهاز الطب العسكري -في طرابلس- منصبه المكلف به حديثاً، وفقاً للتقاليد العسكرية المعمول بها -وفقاً لما أورده المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة عبر صفحته على فيسبوك.

وتأتي هذه المراسم تنفيذاً لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم (503) لسنة 2021، القاضي بتكليف مدير عام جهاز الطب العسكري، وتمت مراسم التسلم والتسليم برعاية رئيس الأركان العامة لـ”الجيش الليبي” فريق أول ركن “محمد علي الحداد” وإشراف لجنة الجرد والتسليم والاستلام المكلفة بقرار من مدير مكتب وزير الدفاع.

وحضر عملية التسليم والتسلم مدير مكتب وزير الدفاع العقيد “جبريل شتيوي”، ومدير عام جهاز الطب العسكري الدكتور “إبراهيم الرايس”، وعدد من ضباط الجيش وعدد من أطباء ومنتسبي الإدارة العامة لجهاز الطب العسكري.

وأشارت رئاسة الأركان إلى عقد اجتماع عقب مراسم التسليم، نوقش من خلاله مواضيع عدة خاصة بعمل جهاز الطب العسكري وتطويره، ورصد العراقيل التي تواجه سير العمل وتذليل الصعاب.

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