افحيمة: المفوضية لم توضح للبرلمان أسباب تأجيل الانتخابات

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إن المفوضية العليا للانتخابات لم تف للمرة الثانية بالموعد الذي حددته وأعلنته للشعب الليبي وهو 24 يناير، ولم ترسل أي تقرير إلى البرلمان حتى الآن، تشرح فيه العراقيل التي حالت دون تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، باستثناء الحديث عن القوة القاهرة.

وأكد افحيمة في تصريح صحفي أن مجلس النواب بصدد إرسال خطاب إلى المفوضية العليا للانتخابات لمطالبتها بموافاته بأسباب عدم إجراء الانتخابات بشكل رسمي وتفصيلي خلال الجلسة التي ستعقد الاثنين المقبل برئاسة عقيلة صالح.

وأوضح أن لجنة خارطة الطريق تتواصل مع جميع الأطراف المعنية في ليبيا، وهي مستمرة في التقصي عن أسباب عدم إجراء الانتخابات في موعدها.