الدبيبة للأمازيغ: أنتم جذور ليبيا ونبارك لكل الليبيين عاما جديدا باخضرار الطبيعة

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، التهانئة للأمازيغ في ليبيا بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة، مباركا لكل الليبيين ما وصفه بـ«العام الفلاحي الجديد».

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في منشور عبر حسابه على «تويتر»:«‏أهلنا أمازيغ ليبيا، كل عام وأنتم بخير» متابعا بقوله: «جذور ليبيا ودربها للسلام، نستقبل معكم السنة الأمازيغية الجديدة 2972».

وأضاف «الدبيبة»، «نبارك لكل الليبيين العام الفلاحي الجديد، باخضرار الطبيعة وعودة الحياة والسعادة، ومستقبل مشرق بوحدة كل الليبيين بكل تنوعاتهم وثقافاتهم على ارضهم الليبية».

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