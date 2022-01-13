“السياحة” تدرس مقترحاً بتنظيم رحلات إلى ليبيا

بحث مدير مكتب وزير السياحة السيد محمد الساعدي يوم أمس الثلاثاء، مع مدير إدارة العمليات بشركة “ايو سيردينيا” العاملة في مجال تنظيم رحلات سياحية بدول شمال أفريقيا وأوروبا “اجينزيا فياجي”، مقترح الشركة بتنظيم رحلات سياحية خاصة إلى ليبيا للراغبين في زيارتها.

وأشار فياجي إلى رغبة عدد من السياح الأوربيين في زيارة ليبيا، والاطّلاع على ثقافة وحضارة البلاد، وما تحويه من معالم سياحية، مضيفاً أن زيارته لليبيا هذه الأيام شملت عدداً من المواقع السياحية.

وعبّر الساعدي عن ترحيب الوزارة بمقترح شركة “ايو سيردينيا”، لافتاً إلى أنه سيتم التواصل مع الإدارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بشأن بحثه، ومدى إمكانية وضعه قيد التنفيذ.

جدير بالذكر أن ليبيا استقبلت في الـ18 من أكتوبر الماضي فوجاً سياحياً مُكوّناً من 100 سائح أوروبي، كانوا قد وصلوا إلى الأراضي الليبية عبر معبر وازن، في أول زيارة لفوج سياحي دولي إلى ليبيا منذ ما يزيد على عقد من الزمن.

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