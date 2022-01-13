“أنسايت كرايم”: ليبيا نقطة عبور غير عادية للكوكايين ولديها سوق سريعة النمو

كشفت مجموعة “أنسايت كرايم” التابعة للشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية التي تستهدف مراقبة الجريمة المنظمة في الأمريكتين، عن مصادرة السلطات الإكوادورية شحنة من الكوكايين تبلغ 582 كيلو غراما، كانت في طريقها إلى ليبيا.

وفي تقرير استقصائي للمجموعة الأمنية فإن هذه الكمية من الكوكايين كانت مخبأة في 19 قطعة من خشب الساج، حيث كان من الممكن أن تصل هذه الشحنة إلى مواني مصراتة أو الخمس أو بنغازي أو طبرق لو لم يجر اكتشافها.

وأوضحت المجموعة الاستقصائية أن هذه ليست العملية الأولى، فقد صادرت السلطات البرازيلية 128 كيلو غراما من الكوكايين كانت متجهة إلى ليبيا في مايو الماضي، معتبرة أن ليبيا نقطة عبور غير عادية للكوكايين، ولديها سوق محلية سريعة النمو.

كما كشفت المجموعة عن مصادرة 612 كيلو غراما من الكوكايين من قبل مفتشي الجمارك في مالطا الشهر الماضي، كانت مخبأة في شحنة زيت الطبخ، مشيرة إلى أنه تم شحن المخدرات من الإكوادور وعبرت كولومبيا قبل وصولها إلى مالطا.

وأشارت “أنسايت كرايم” إلى أن هذا ليس أول اكتشاف للكوكايين يتم شحنه إلى ليبيا في السنوات الأخيرة، وقالت إنه في مايو 2021 اكتشفت سلطات الضرائب البرازيلية 128 كيلو غراما من الكوكايين في حاويتين متجهتين إلى ليبيا في ميناء إيتاجاي.