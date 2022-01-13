العد العكسي: هل سيكون يونيو شهر تسليم السلطة وإجراء الانتخابات؟

ناقشت الحلقة 38 من سلسلة برنامج العد العكسي، تصريحات ستيفاني ويليامز الأخيرة، التي أكدت على ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية يونيو المقبل، وما هي إمكانية تطبيق ذلك على أرض الواقع، وما هي العوائق التي تقف في وجه تسليم السلطة في التاريخ المذكور، مع ضيوف الحلقة الناشط السياسي محمد قشوط، والباحث السياسي أحمد المهدوي.

وفي مجمل حديثه، قال محمد قشوط إن كافة الظروف مهيأة لإجراء الانتخابات، لكن الإرادة السياسية لدى مجلس النواب والمفوضية غائبة، مؤكداً أن مجلس النواب قادر على حل كافة العراقيل خلال أسبوع، لكنه لا يريد ذلك.

وأضاف قشوط أن الحكومة أضاعت على نفسها فرصة تاريخية لتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن بقاء الحكومة الحالية خطر على عمل لجنة خارطة الطريق وعلى العملية السياسية في ليبيا.

واعتبر قشوط أن الدستور هو السبيل لإنهاء المرحلة الانتقالية، إلا أنه بات يُستخدم اليوم لتحريف هدف العملية السياسية، مؤكداً أن الدستور اليوم بشكله الحالي سيسبب صراعاً أكبر.

بدوره، قال أحمد المهدوي إن بروز سيف الإسلام القذافي على المشهد خفف من الحماس الأميركي للانتخابات، في دلالة واضحة على أن التأييد الدولي للانتخابات يأتي بناءً على متغيرات محلية.

وأضاف المهدوي أن العائق الأول أمام العملية السياسية هو التشكيلات المسلحة، مشدداً على أن المجتمع الدولي الذي يدعو للانتخابات يجب أن يُؤمّن حماية للعملية الانتخابية وللناخبين.

وختم المهدوي بالقول إن طرح موضوع الدستور اليوم هو إضاعة للوقت وإطالة للأزمة، مشيراً إلى أن الحل يكمن في انتخاب برلمان جديد يُشكّل لجنة تعديل الدستور خلال فترة محددة.

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