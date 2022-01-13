ضبط سارق كمية من الذهب ومبلغ مالي كبير من «ميكانيكي» ببنغازي

كشفت إدارة التحريات بالإدارة العامة للبحث الجنائي عن واقعة استيلاء أحد الأشخاص على مبلغ مالي وذهب من شقة جاره في البناية، بعد أن نسخ مفتاح الباب واستغل عدم تواجد صاحب الشقة.

بدأت القصة، كما أوردتها صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي على «فيسبوك»، بعد أن تقدم مواطن بشكوى مفادها سرقة 100 ألف دينار ليبي وذهب يقدر بحوالي 100 ألف دينار من شقته بمنطقة اللثامة في مدينة بنغازي، دون معرفة من يقف وراء عملية السرقة.

بعدها باشرت إدارة التحريات العمل على القضية وجمع المعلومات بشكل رسمي، وفي غضون فتره وجيزة استطاع فريق العمل والتحقيق في الواقعة التوصل إلى مشتبه فيه، دارت حوله الشبهات، فيما اعترف بعد القبض عليه ومواجهته بعدة قرائن وأدله تفيد باقتحامه شقة جاره في البناية.

وسرد المتهم، الذي يعمل ميكانيكيًا، تفاصيل الواقعة، حين تمكن من نسخ مفتاح شقة جاره، واستغل فرصة عدم تواجده يوم الجمعة، وقام بفتح الشقة بالمفتاح المنسوخ وسرق المبلغ المالي والذهب.

وقال، خلال التحقيق، إنه انتقل بجزء من المسروقات إلى مدينة براك الشاطئ، وهي مقر سكنه الأصلي، فيما باع جزءًا من الذهب المسروق في مدينة بنغازي لأحد الصاغة بعد عودته إلى المدينة، وأبدل جزء آخر من الذهب بمسدس، وقام بالتصرف في جزء من المبلغ المسروق. وفور إتمام المحضر وتدوين اعترافات المتهم في محضر استدلال رسمي، جرى إحالته للنيابة العامة مع المسروقات المضبوطة.