تقرير: إعادة فتح الحقول النفطية.. هل يرفع أسهم الدبيبة؟

نشر موقع nova تحليلاً بخصوص التحركات الأخيرة في ليبيا، والمتمثلة في إعادة الإنتاج وضخ النفط مجدداً، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الإغلاق، وتحديداً بعد التوصل إلى اتفاق لاستئناف العمليات في حقول النفط الليبية في الوفاء والفيل والشرارة والحمادة، والتي أغلقت منذ نهاية ديسمبر 2021.

ووصف الموقع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدبيبة وحرس المنشآت، على أنه جزء من سيناريو سياسي بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وصرّح جوزيبي دينتيس، رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز الدراسات الدولية (CeSI) في روما، أنّ فتح الحقول اتفق عليه من قبل قوات حرس المنشآت النفطية التي تسيطر على آبار النفط ومن قبل رئيس الوزراء العائد مرة أخرى إلى منصبه. وهو ما يعطي من الناحية النظرية “الأخير” فرصاً لرفع سقف المساومة الوطنية. حيث يمكن للاتفاق أن يمنح الدبيبة فرصًا لإعادة إطلاق نفسه كقائد، ودعم فرضية البقاء في السلطة كرئيس لحكومة الوحدة، وبالتالي، إجراء لكسب الوقت، للحصول على حد أدنى من الشرعية فيما يتعلق بالميليشيات المختلفة من قبل الدبيبة، والذي كان من المفترض أن تنتهي ولايته نظريًا مع انتخابات ديسمبر التي لم تتم.

وقال المحلل المغاربي في مؤسسة كلية الدفاع التابعة لحلف الناتو، أومبرتو بروفازيو، إن “إعادة فتح حقل الشرارة وربما آبار النفط الأخرى التي توقفت منذ الشهر الماضي يجب أن تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعملية الانتخابية، المتوقفة الآن”. وأضاف بروفازيو أنه “من الواضح، في الواقع، أنه بمجرد انحسار التوترات السياسية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، فإننا نعود إلى وضع يبدو أكثر طبيعية، وعلى الرغم من وجود عناصر محلية بحتة في المفاوضات بين المجالس المالية العامة في الجنوب الغربي والدبيبة، إلا أن العلاقة بين إغلاق الآبار والانتخابات لا تزال واضحة تمامًا”.

وأكد بروفازيو أن المخاطر في ليبيا على الأبواب دائمًا، ويمكن أن يخرج الوضع عن السيطرة مرة أخرى في مثل هذه البيئة المضطربة. لكن إذا تم النظر إلى إعادة فتح حقل الشرارة، والمحادثات بين الحداد والناظوري، إضافة إلى المفاوضات بين مجلس النواب – ومقره طرابلس – والمجلس الأعلى للدولة – لاستئناف الحوار. مع التركيز على إنشاء إطار عمل أو أساس دستوري مشترك، فإن مجال المناورة للانقلابات المحتملة يتقلص بشكل متزايد”.

وانخفض إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من 800 ألف برميل يومياً في الأيام الأخيرة، بسبب أعمال الصيانة في شرق البلاد، إضافة إلى إغلاق الحقول النفطية الأربعة المذكورة في الغرب. وعاد الإنتاج الأسبوع الماضي إلى حوالي 920-980 ألف برميل يومياً بعد أن أكملت الفرق الفنية لشركة الواحة للنفط – قبل الموعد المحدد- عمليات الصيانة لخط نقل النفط الرئيسي الذي يربط بين حقلي السماح الشرقي والظهر في المنطقة الشرقية. وقبل الاحتجاجات، كان الإنتاج الليبي يبلغ حوالي 1.2 مليون برميل من النفط يوميًا.

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